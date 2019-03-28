Son Dakika Haberleri: AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor

AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor

10 dakika önce

İspanya'nın Alicante şehrinde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor.

İspanya'nın Alicante şehrinde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor. İklimi sıcak olan İspanya özellikle emekli olan İngilizler için bir cazibe merkezi. Buradan ev satın alan İngilizlerin sayısı giderek artsa da, Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik kafalarda soru işareti yaratıyor.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: Youtube

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