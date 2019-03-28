AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor

İspanya'nın Alicante şehrinde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor. İklimi sıcak olan İspanya özellikle emekli olan İngilizler için bir cazibe merkezi. Buradan ev satın alan İngilizlerin sayısı giderek artsa da, Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik kafalarda soru işareti yaratıyor.

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz. Euronews ekibi Portekiz'den sonra şimdi de İspanya'nın doğu kıyısındaki turistik şehri Alicante'de yaşayan İngiliz vatandaşlarıyla görüştü. Bu şehirde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor. İklimi sıcak olan İspanya özellikle emekli olan İngilizler için bir cazibe merkezi. Buradan ev satın alan İngilizlerin sayısı giderek artsa da, Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik kafalarda soru işareti yaratıyor. Brexit gerçekleştiği zaman Birleşik Krallık ülkeleri Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmış olacak. Bu durumda AB sınırlarında yaşayan ya da çalışan İngilizler birçok yasal hakkını kaybedecek. Alicante'nin ilçesi Calpe, yine İngilizlerin en çok tercih ettiği ve ev satın aldığı sahil beldelerinden. Burada yaklaşık 30 senedir yaşayan Carole Saunders 8 senedir Carole Belediyesi'nde danışmanlık yapıyor. Bayan Saunders burada yaşayan İngiliz vatandaşlarının en çok korktuğu şeyin, şu anda İngiliz hükümetinin ödediği sağlık sigortalarının Brexit sonrası kesilecek olması olduğunu söylüyor. Bunun yanında çoğu İngilizin de oturum izni Brexit sonrası iptal olacak. Carole Saunders, Calpe'de yaşayan birçok İngilizin yeniden Brexit referandumu yapılmasını istediğini belirtiyor.

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