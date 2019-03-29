Son Dakika Haberleri: AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor

AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor

1 saat önce

İspanya'nın Alicante şehrinde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor.

İspanya'nın Alicante şehrinde 100 bini aşkın İngiliz yaşıyor. İklimi sıcak olan İspanya özellikle emekli olan İngilizler için bir cazibe merkezi. Buradan ev satın alan İngilizlerin sayısı giderek artsa da, Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik kafalarda soru işareti yaratıyor.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:26 Kaynak: Youtube

İspanya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AP Seçimlerine Doğru: İspanya'da Yaşayan İngilizler Brexit'in Gerçekleşmesini İstemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]