Son Dakika Haberleri: AP Seçimlerine Doğru: İspanyollar Avrupa Projesi'nin Devamını İstiyor

AP Seçimlerine Doğru: İspanyollar Avrupa Projesi'nin Devamını İstiyor

13 dakika önce

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews İspanya'da yaşayanlarla görüşerek seçimlerden önce nabız yokladı.

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews İspanya'da yaşayanlarla görüşerek seçimlerden önce nabız yokladı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: Youtube

Parlamento, Avrupa Birliği, İspanya, Genel
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