AP Seçimlerine Doğru: İspanyollar Avrupa Projesi'nin Devamını İstiyor
13 dakika önce
Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews İspanya'da yaşayanlarla görüşerek seçimlerden önce nabız yokladı.
Avrupa Birliği
parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews İspanya
'da yaşayanlarla görüşerek seçimlerden önce nabız yokladı…
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: Youtube
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