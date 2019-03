AP seçimlerine Türkiye'den yolculuk

AP seçimlerine Türkiye 'den yolculukANKARA - Türk gençler Avrupa 'daki gençlerin Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde oy kullanması için yola çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı , " AB üyesi ülkelerde Türk kökenli vatandaşlarımız var. Bu vatandaşların da AP seçimlerinde oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz Avrupa, demokratik bir Avrupa. Bizim istediğimiz AB, güçlü ve Türkiye'nin de üye olduğu, dünya barışına Avrupa barışına katkıda bulunacak bir AB" dedi.Avrupa Birliği parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala dünyanın farklı yerlerinden projeler sürdürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda aday ülke Türkiye'den Genç Liderler ve Girişimciler Derneği de harekete geçerek bir projeyi hayata geçirdi. "Step Up For Europe" (Avrupa İçin Ayağa Kalk) etkinliği ile gençler Ankara 'dan yola çıkarak 12 ülkede oy kullanma çağrısında bulunacak. Etkinliğin uğurlama töreni AB Başkanlığında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Kaymakçı, AP seçimlerinin Avrupa'nın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Türkiye olarak Avrupa'nın bir parçası ve AB'ye aday bir ülke olarak bu seçimlerin yakından takip edildiğini ifade eden Kaymakçı, "Gençlerimiz bu seçimlere, Avrupa gençliğinin katılması ve Avrupa'nın geleceğinin sağlıklı ellerde yürütülmesi için bir girişim başlattılar, biz de bu girişimi destekliyoruz. AB üyesi ülkelerde Türk kökenli vatandaşlarımız var, bu vatandaşların da AP seçimlerinde oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz Avrupa, demokratik bir Avrupa. Bizim istediğimiz AB, güçlü ve Türkiye'nin de üye olduğu, dünya barışına Avrupa barışına katkıda bulunacak bir AB" şeklinde konuştu.Avrupa'daki seçmenlere seslenen Kaymakçı, daha iyi, daha sağlıklı, daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan, tüm inançlara saygı gösteren, İslamafobinin olmadığı, Türk karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının olmadığı bir AB görmek istediklerini söyledi. Kaymakçı, tüm Avrupalı seçmenlerin sağduyulu bir şekilde Avrupa'ya yatırım yapmasını beklediklerini belirtti."12 ülke dolaşacaklar"Etkinliğin altın sponsoru Gökbayrak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gokbayrak ise böyle bir projenin içerisinde olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa'nın Türkiye'den başladığını belirten Gökbayrak, "Avrupa'ya katılım sürecimiz devam ediyor, bu konuda ülkemize ne kadar destek olabilirsek, biz de elimizden geleni yapmak istedik. Gençler bugün Ankara'dan yola çıkıyor, İstanbul 'a hareket edecek ve 1 Nisan 'da da Sofya 'dan Hollanda 'ya devam ediyor. 12 ülke dolaşacaklar. Bizim daha farklı projelerimiz de var, bu tür etkinliklerde hem ülkemiz hem de şirketimiz adına daha etkin rol oynamayı düşünüyoruz" diye konuştu.JCI Türkiye Başkanı Burcu Erol de, katkılarından dolayı AB Başkanı Faruk Kaymakçı'ya teşekkür etti.Proje kapsamında gençlerin içinde olduğu bir araç, 29 Mart - 15 Nisan tarihlerinde "Step Up For Europe" (Avrupa İçin Ayağa Kalk) etkinliği çerçevesinde Ankara'dan yola çıkarak Bulgaristan Belçika ve Hollanda rotalarına uğrayacak. Hollanda'nın Texel kentindeki "Democracy Alive Festivali"ne katıldıktan sonra etkinlik rotasını İzlanda 'da tamamlayacak. Güzergah üzerindeki şehirlerde faaliyetler düzenleyecek olan JCI etkinliklerde gençlerin demokratik süreçlere aktif katılımı için AP seçimlerinde oy kullanma çağrısında bulunacak.