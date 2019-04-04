Son Dakika Haberleri: AP Sınır Kontrolleri Çağrısını Yineledi

AP Sınır Kontrolleri Çağrısını Yineledi

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin 6 ay yerine 2 ay süreyle uygulanmasını ve uygulamanın en fazla 1 yıl boyunca geçerli olması talebini yineledi.

AP Sınır Kontrolleri Çağrısını Yineledi, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin 6 ay yerine 2 ay süreyle uygulanmasını ve uygulamanın en fazla 1 yıl boyunca geçerli olması talebini yineledi.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunda, AP ve AB Konseyi arasında konuya ilişkin müzakerelerin askıya alınmasının ardından, Schengen bölgesinde iç sınır kontrollerine ilişkin tekrar bir metin onaylandı. AP üyeleri tarafından 205'e karşı 339 oyla kabul edilen metinde, Schengen bölgesi ülkelerinin iç sınır kontrollerini 6 ay yerine 2 aylığına uygulamaları talep edildi.

Metinde, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin 2 yıl yerine en fazla 1 yıl süreyle uzatılması çağrısı da yer aldı.

İç sınır kontrollerinin serbest dolaşımı olumsuz etkilediği, bu nedenle kontrollere kamu düzenini ve iç güvenliği tehdit eden istisnai durumlarda başka çare bulunamaması halinde başvurulması gerektiği kaydedilen metinde, AB Komisyonunun 6 aydan fazla uzatılan sınır kontrollerine ilişkin soruşturma yapması çağrısında bulunuldu.

AB'de düzensiz göçmen krizinin 2015'te patlak vermesinin ardından halihazırda Schengen bölgesinde Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve AB üyesi olmayıp Schengen sisteminde yer alan Norveç'te iç sınır kontrolleri bulunuyor. Fransa da terör tehdidi nedeniyle sınır kontrolü uygulayan Schengen ülkeleri arasında yer alıyor.

AP geçen yıl kasım ayında benzer bir metni onaylamış, parlamento ve AB Konseyi arasındaki müzakereler ortak tutum belirlenemediği nedeniyle askıya alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:22 Kaynak: AA

Brüksel, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
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