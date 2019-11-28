Son Dakika Haberleri: AP: "Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı"
Son Dakika Güncel AP: 'Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı' - Son Dakika

AP: "Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı"

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni onaylaması için çağrıda bulundu.

AP:

Avrupa Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni onaylaması için çağrıda bulundu.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı.

Kararda, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve İngiltere'nin sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı belirtilerek bazı ülkelerde sözleşme hakkında yanlış bilgi yayarak yürütülen kampanyalar kınandı.

Söz konusu ülkelere acilen İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapılan kararda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna da kadına karşı şiddetle mücadeleyi öncelik konusu yapması tavsiye edildi.

AB, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017'de imzalamıştı. Son veriler, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği, İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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