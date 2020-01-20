AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret - Son Dakika Dünya

AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret

6 saat önce

İmamoğlu, Amor’u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladı

AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.


İmamoğlu, Amor'u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladı. İmamoğlu, "Sizi, 2 kez tebrik ederim. Çünkü 2 kez seçim kazandınız" diyen Amor'a, "AB'deki yerel yöneticilerle, belediye başkanlarıyla, bizimle bağ kurmak isteyen herkesle çok verimli, sıcak bir ilişki kurmak çabası içerisinde olmak istediğimizi bilmenizi isterim. Bizimle bağ kurmak isteyen kim varsa AB bünyesinde, kapımızın açık olduğunu da size duyurmak isterim" şeklinde karşılık verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:17 
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