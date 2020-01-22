AP Türkiye Raportörü Amor'dan Gaziantep'e övgü Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gaziantep'in göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili mükemmel politikaları olduğunu söyledi.

Amor, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Gaziantep'te bir dizi temaslarda bulundu.

Nacho Sanchez Amor, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra kente gelmeyi çok istediğini dile getirdi.

Suriye'deki gelişmeler neticesinde Türkiye'nin çok büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını aktaran Amor, "Gaziantep'e gelmek istedim. Çünkü Gaziantep'in göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili mükemmel politikalarını yerinde görmek istedim. Bu politikaların hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Bölgedeki göçmenlerle ilgili politikaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Nacho Sanchez Amor, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliğinin başkanlık görevini de yürütüyor. Biz de AB-Türkiye ilişkileri içerisinde daha fazla muhatapla görüşmek istiyoruz, daha fazla yerel yöneticiyle görüşmeler yapılabilir diye çalışmalar yapmak istiyoruz. Gaziantep'e bir başka gelme sebebim de buydu."

Amor, temasları kapsamında bazı sivil toplum örgütleriyle görüşeceğini ve bir Suriyeli aileyle bir araya geleceğini de kaydetti.