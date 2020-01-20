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AP Türkiye Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na: Sizi iki defa tebrik ederim, seçimleri iki kez kazandınız
6 saat önce
İmamoğlu, Amor'u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladıView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:12
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