AP Türkiye Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na: Sizi iki defa tebrik ederim, seçimleri iki kez kazandınız - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP Türkiye Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na: Sizi iki defa tebrik ederim, seçimleri iki kez kazandınız - Son Dakika Dünya

AP Türkiye Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na: Sizi iki defa tebrik ederim, seçimleri iki kez kazandınız

6 saat önce

İmamoğlu, Amor'u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladıView on euronews.

İmamoğlu, Amor'u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladıView on euronews

AP Türkiye Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na: Sizi iki defa tebrik ederim, seçimleri iki kez kazandınız

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:12 
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