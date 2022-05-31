AP Türkiye Raportörü Amor'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Türkiye'deki Siyasal Özgürlükler Açısından Net, Üzücü Bir Gösterge, Desteğim Onunla" - Son Dakika
Üye Girişi

AP Türkiye Raportörü Amor'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Türkiye'deki Siyasal Özgürlükler Açısından Net, Üzücü Bir Gösterge, Desteğim Onunla"

31.05.2022 16:23
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Türkiye'deki Siyasal Özgürlükler Açısından Net, Üzücü Bir Gösterge, Desteğim Onunla"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay'ın hakkında mahkumiyet kararı verdiği ve bugün polis aracıyla Silivri Cezaevi'ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Her şekilde, Türkiye'deki siyasal özgürlükler açısından net, üzücü bir göstergedir. Desteğim onunla" diyerek dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay'ın hakkındaki mahkumiyet kararını onadığı ve bugün polis aracıyla Silivri Cezaevi'ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Her şekilde, Türkiye'deki siyasal özgürlükler açısından net, üzücü bir göstergedir. Desteğim onunla" diyerek dayanışma mesajı verdi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bu sabah savcılığın çağrısı üzerine infaz işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na gelen ve infaz işlemlerinin ardından polis aracıyla Silivri Cezaevi'ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı verdi.

Amor, sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

"Sevgili Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı ve tanınmış bir muhalefet figürüdür. Şu an Silivri Cezaevi'ne gönderiliyor. Bugün serbest kalması gerekiyor. Her şekilde, Türkiye'deki siyasal özgürlükler açısından net, üzücü bir göstergedir. Desteğim onunla."

Amor, dayanışma mesajını İstanbul Adliyesi'nde Silivri'ye gitmeden önce Kaftancıoğlu'nun eliyle "mola" işareti yaptığı fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki askeri operasyon açıklaması sonrası muhalif gruplardan Türkiye'ye destek mesajları geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki askeri operasyon açıklaması sonrası muhalif gruplardan Türkiye'ye destek mesajları geldi Aliyev: 'Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı' Aliyev: 'Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Türkiye Raportörü Amor'dan Kaftancıoğlu'na Destek: 'Türkiye'deki Siyasal Özgürlükler Açısından Net, Üzücü Bir Gösterge, Desteğim Onunla' - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: AP Türkiye Raportörü Amor'dan Kaftancıoğlu'na Destek: "Türkiye'deki Siyasal Özgürlükler Açısından Net, Üzücü Bir Gösterge, Desteğim Onunla" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement