AP Türkiye Raportörü Amor'dan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki: Aşırı sağa Brüksel'de yer yok

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Sanchez Amor, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'deki Genel Kuruldaki eylemiyle ilgili olarak "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.



Sanchez, Twitter'dan paylaştığı mesajında Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğununu altını çizerek "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söylemin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı. Raportör, Twitter'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketledi.