AP Türkiye Raportörü Amor, Kaftancıoğlu Kararını Eleştirdi: "Türkiye Raporu, Karanlık Haberler Nedeniyle Çoktan Güncelliğini Yitirdi" - Son Dakika
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AP Türkiye Raportörü Amor, Kaftancıoğlu Kararını Eleştirdi: "Türkiye Raporu, Karanlık Haberler Nedeniyle Çoktan Güncelliğini Yitirdi"

12.05.2022 18:33
AP Türkiye Raportörü Amor, Kaftancıoğlu Kararını Eleştirdi: "Türkiye Raporu, Karanlık Haberler Nedeniyle Çoktan Güncelliğini Yitirdi"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararını eleştirdi. Amor, “Belki hapse girebilir ya da siyasi yasak alabilir. AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini yitirdi” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararını eleştirdi. Amor, "Belki hapse girebilir ya da siyasi yasak alabilir. AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini yitirdi" dedi.

AP Türkiye Raportörü Amor, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Amor, Kaftancıoğlu ile daha önce yaptığı bir görüşmesine ilişkin fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı:

"Yargıtay, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 yıla yakın hapis cezasıyla 3 cezayı onadı! O belki hapse girebilir ya da siyasi yasak alabilir. AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini yitirdi."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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