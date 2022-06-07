AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye Raporunun Kabul Edildiğini Duyurdu: "Umarım Türkiye Hükümeti Bu Net Mesaja Kulaklarını Tıkamaz" - Son Dakika
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AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye Raporunun Kabul Edildiğini Duyurdu: "Umarım Türkiye Hükümeti Bu Net Mesaja Kulaklarını Tıkamaz"

07.06.2022 17:19
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye Raporunun Kabul Edildiğini Duyurdu: "Umarım Türkiye Hükümeti Bu Net Mesaja Kulaklarını Tıkamaz"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, hazırladığı Türkiye raporunun bugünkü oylamada oy çokluğuyla kabul edildiğini duyurdu. Amor, "Umuyorum Türkiye Hükümeti bu net mesaja kulaklarını tıkamaz. Bu AB süreci kapısını kapatma yönünde aldığınız kasıtlı bir karardı" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, hazırladığı Türkiye raporunun bugünkü oylamada oy çokluğuyla kabul edildiğini duyurdu. Amor, "Umuyorum Türkiye Hükümeti bu net mesaja kulaklarını tıkamaz. Bu, AB süreci kapısını kapatma yönünde aldığınız kasıtlı bir karardı" dedi.

AP Türkiye raportörü Amor, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye raporunu sundu. Raporun oy çokluğuyla onayladığını açıklayan Amor, sosyal medya paylaşımında "Avrupa Parlamentosu oy çokluğuyla Türkiye raporumu kabul etti. Umuyorum Türkiye Hükümeti bu net mesaja kulaklarını tıkamaz. Bu AB süreci kapısını kapatma yönünde aldığınız kasıtlı bir karardı. Türk halkı geleceğin henüz yazılmamış olduğunu bilmelidir" dedi.

YORUMLAR
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Avrupa Parlamentosunda Türkiye raporu kabul edildi Avrupa Parlamentosunda Türkiye raporu kabul edildi Avrupa Parlamentosunda Türkiye görüşüldü Avrupa Parlamentosunda Türkiye görüşüldü
Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye Raporunun Kabul Edildiğini Duyurdu: 'Umarım Türkiye Hükümeti Bu Net Mesaja Kulaklarını Tıkamaz' - Son Dakika

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