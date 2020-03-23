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AP Türkiye Raportörü Amor: Yüzlerce gazeteciyi, akademisyeni serbest bırakmanın tam zamanı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüs ile mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüs ile mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.
Sanchez Amor, "Covid-19 ile mücadele ortak bir eylem. İspanya kökenli biri olarak bunun ne tür acılara neden olabileceğini iyi biliyorum. Türk halkı ve gece gündüz çalışan sağlık ekipleri ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:31
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