Son Dakika Haberleri: Ap, Türkiye Raporunu Kabul Etti

Ap, Türkiye Raporunu Kabul Etti

34 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile yapılan üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu 370'e karşı 109 oyla kabul etti.

Ap, Türkiye Raporunu Kabul Etti, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile yapılan üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu 370'e karşı 109 oyla kabul etti. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. 370'e karşı 109 oyla kabul edilen raporda, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor. Tavsiye niteliği taşıyan ve bağlayıcılığı bulunmayan raporda, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğündeki gerileme olduğu ileri sürülerek, müzakerelerin askıya alınması isteniyor. Avrupa Parlamentosunun raporuna ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu'nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Avrupa, Türkiye, Güncel
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