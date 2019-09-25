AP üyesi Evren,

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Türk kökenli Fransız parlamenter Agnes Evren, "Fransız siyasetindeki istikbal vaat eden en etkili kadın ödülüne" bu yıl aday gösterildi.



AP'nin son seçimlerinde Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçiler'in listesinden ikinci sırada aday gösterilen ve yarışı rahat bir şekilde kazanan Agnes Evren, Fransız siyasetindeki son dönemde isminden oldukça sık bahsettiren genç bir politikacı olarak ön plana çıkıyor.