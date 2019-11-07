Son Dakika Haberleri: AP üyesi Zdechovsky'den "Diyarbakır anneleri"ne sürpriz ziyaret
Son Dakika Politika AP üyesi Zdechovsky'den 'Diyarbakır anneleri'ne sürpriz ziyaret

AP üyesi Zdechovsky'den "Diyarbakır anneleri"ne sürpriz ziyaret

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

AP üyesi Zdechovsky'den

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Avrupa, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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