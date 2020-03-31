AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.



Yapılan yazılı açıklamada, " Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'yi de yardım sağlanan ülkelere dahil etmeli. Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere bu konuda çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.