Son Dakika › Dünya › AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı - Son Dakika Dünya
AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.
Yapılan yazılı açıklamada, " Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'yi de yardım sağlanan ülkelere dahil etmeli. Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere bu konuda çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:30
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart