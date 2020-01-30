AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı - Son Dakika Dünya

AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Sanchez Amor, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'deki Genel Kuruldaki eylemiyle ilgili olarak "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.View on euronews

AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı

Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir
Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]