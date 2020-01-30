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AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Sanchez Amor, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'deki Genel Kuruldaki eylemiyle ilgili olarak "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:36
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