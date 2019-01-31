Son Dakika Haberleri: AP Yine Şaşırtmadı: Guiado'yu Tanıdılar

AP Yine Şaşırtmadı: Guiado'yu Tanıdılar

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdı.

AP Yine Şaşırtmadı: Guiado'yu Tanıdılar, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdı.

Avrupa Parlementosunda yapılan oyalamada Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, 104 oya karşı 439 oyla "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanındı. Oylamanın ardından Parlamento, Avrupa Birliği Diplomatik Servisine ve üye ülkelere aynı kararı vermeleri çağrısında bulundu. Parlamento adına yazılı açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Demokrasiyi yeniden kurmak için yeni özgür, şeffaf ve güvenilir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilene kadar ülkenin tek meşru geçici başkanı olarak Guiado'yu tanıyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

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