AP Yine Şaşırtmadı: Guiado'yu Tanıdılar
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdı.
Avrupa
Parlamentosu, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'yı "Venezuela
Devlet Başkanı" olarak tanıdı.
Avrupa Parlementosunda yapılan oyalamada Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, 104 oya karşı 439 oyla "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanındı. Oylamanın ardından Parlamento, Avrupa Birliği
Diplomatik Servisine ve üye ülkelere aynı kararı vermeleri çağrısında bulundu. Parlamento adına yazılı açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
, "Demokrasiyi yeniden kurmak için yeni özgür, şeffaf ve güvenilir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilene kadar ülkenin tek meşru geçici başkanı olarak Guiado'yu tanıyoruz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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