APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2) - Son Dakika

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2)

6 saat önce

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İRANLI MEVKİDAŞI LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da devam eden Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2), System.String[]

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İRANLI MEVKİDAŞI LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da devam eden Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından, iki mevkidaş, birebir görüşdü. Şentop ve Laricani, görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile güzel ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Şentop, "Birçok meseleyi, bölgesel ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik" dedi.

İŞBİRLİĞİ BÖLGEDE DE GÜVENLİK SAĞLAYACAK

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise farklı alanlarda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Laricani, "Hükümetlerimiz ve halklarımız arasında iyi bir işbirliği var. Bunları detaylıca yeniden görüştük. İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgemizde güvenlik sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu işbirliğinin daha iyi devam etmesini diliyorum. İşbirliğinin halklarımız adına çok yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.


Meclis Başkanı, Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı
Aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı! 5 bin TL ceza kesildi Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Son Dakika
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Son Dakika
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Son Dakika
21:16 Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
21:15 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:29:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]