Apa Köyü Muhtarı: "Depremde Bir Ev Yıkıldı, Çok Sayıda Evde de Hasar Var"
1 saat önce
5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli'nin Apa Mahalle Muhtarı Feridun Arman, 200 hanelik köyde bir evin yıkıldığını, çok sayıda binanın da hasarlı olduğunu söyledi.
5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli
'nin Apa Mahalle Muhtarı Feridun Arman, 200 hanelik köyde bir evin yıkıldığını, çok sayıda binanın da hasarlı olduğunu söyledi. Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Apa'da vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği 200 hanelik köyde 1 ev deprem sırasında tamamen yıkılırken, çok sayıda ev de zarar gördü. Mahalle Muhtarı Feridun Arman, deprem sırasında bir ahırın da çöktüğünü, içeride bulunan 4 adet büyükbaş hayvanın kurtarıldığını söyledi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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