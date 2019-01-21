Son Dakika Haberleri: Apaçi' Lakaplı Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Apaçi' Lakaplı Uyuşturucu Taciri Yakalandı

1 saat önce

Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Nevşehir'den Niğde'ye gelen Apaçi lakaplı uyuşturucu tacirini yakaladı.

Apaçi' Lakaplı Uyuşturucu Taciri Yakalandı, System.String[]
Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Nevşehir'den Niğde'ye gelen Apaçi lakaplı uyuşturucu tacirini yakaladı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 1 fişek halinde toplam 1,50 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan A. S., Ö. A. ve M.M.S gözaltına alındı. Ekipler, gözaltına alınan A. S'nin cep telefonunu rehberinde "Apaçi Y." ismi ile kayıtlı şahsın sık sık aradığı, bu şahsın Nevşehir ilinden iki gün önce Niğde'ye geldiğini tespit etti. Şüphelilerin İmam Hatip kavşağında belirtmesi üzerine ekipler, Apaçi lakaplı Y.A, İmam Hatip kavşağında 50 F......plakalı araç içerisinde gözaltına aldı.

Apaçi'nin aracında ve üzerinde yapılan aramada, montunun içi yaka kısmında bulunan ve kıyafetin markasının yazılı olduğu bölümde gizlemiş halde alüminyum folyo içinde 16,40 gram gelen Metamfetamin maddesi, içlik olarak tabir edilen alt giysisinin lastik kısmında 1 fişek halinde 1,30 gram gelen Metamfetamin maddesi, çorabını çıkardığı esnada yere düşen alüminyum folyo içerisinde 0,34 gram gelen Metamfetamin maddesi ve araç içerisinde yapılan aramada, şoför koltuğu altında "Sig Sauer" ibareli namlu bölümü tahrip olduğu görünen 1 adet tabanca ele geçirildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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