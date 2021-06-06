EDİRNE CUMA GÜNÜ AMELİYAT OLAN ARDA, LGS'YE HASTANE ODASINDA GİRDİ - Son Dakika

EDİRNE'de, apandisit patlaması sonucu cuma günü ameliyat olan Arda Yaşaroğlu (14), LGS'ye hastane odasında girdi. Sınavdan iyi puan beklediğini belirten Yaşaroğlu, "İyi çalışmıştım. İlk baş stresliydim aslında ama şu an çok rahatım. Yatarak sınava gireceğim. Okulda belki daha stresli olacaktım böyle daha iyi oldu belki de. Hedefim Fen Lisesi" dedi.

Edirne İstiklal Ortaokulu öğrencisi Arda Yaşaroğlu, perşembe günü rahatsızlanarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu apandisti patladığı belirlenen Yaşaroğlu, ertesi gün ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde tedavisi süren Yaşaroğlu'nun bugün gireceği LGS için okul müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştü. Müdürlüğün aynı gün irtibat kurduğu bakanlık sınava hastanede girmesine izin verdi. Yaşanan trafiğin ardından Yaşaroğlu, hastane yatağından da olsa sınava girmenin heyecanını yaşarken, iki öğretmen ise gözetmen olarak görevlendirildi.

'SINAVA GİREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜP ÇOK ÜZÜLDÜM'

Ameliyat olduktan sonra sınava giremeyeceğini düşünüp çok üzüldüğünü söyleyen Yaşaroğlu, "Aslında benim apandistim patlamış, haberim yoktu. Son gün ağrım oldu öyle öğrendik. Çevresinde bir kitle oluşturmuş, onu ameliyat ettiler. Pazar günü de sınavım vardı, ilk aklıma o geldi. Giremeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm. Sonradan müdür bey sağ olsun haletti. Şu anda sınava giriyorum" dedi.

'HEDEFİM FEN LİSESİ'

Sınavdan iyi puan beklediğini belirten Yaşaroğlu, "Sınavdan iyi puan bekliyorum. İyi çalışmıştım. İlk baş stresliydim aslında ama şu an çok rahatım. Yatarak sınava gireceğim. Okulda belki daha stresli olacaktım böyle daha iyi oldu belki de. Hedefim Fen Lisesi. Umarım kazanırım" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN ONUN SAĞLIĞI'

Baba Hüseyin Yaşaroğlu da önemli olan Arda'nın sağlığı olduğunu ifade etti. Yaşaroğlu, "Birkaç gündür bir sıkıntısı vardı. Onu da ameliyatla çözdük, apandisti patladı. Bugün de sınava girdi. Bizim için ilk baş önemli olan onun sağlığıydı, daha sonra sınavdı. Çok şükür ameliyatı güzel geçti ve sınava girdi. Özellikle okul müdürümüz konu üzerinde çok çalıştı. Bakanlık da çok yardımcı oldu ve başarıyla sınava girdi" ifadelerini kullandı.

'BU DURUMDA SINAVA GİRMESİ BİLE MUCİZE'

Arda'nın annesi Cemile Yaşaroğlu ise oğlunun sınava giremeyeceği için çok üzüldüğünü belirterek, "Bir rahatsızlığı oldu, apandisti patladı. Bu durumda sınava girmesi bile çok mucize aslında. Sınava yakın olması kötü oldu. İlk söylediği şey de 'emeklerim boşa gitti anne' oldu, o bizi çok üzdü. Biz de bu nedenle hemen okul müdürüyle görüştük ve çözüm bulundu. İki saatte sorun çözüldü ve oğlum da mutlu oldu. Bugün de gayet moralli uyandı ve sınavına girdi. Onun için hayırlısı buydu sanırım, sonucunu göreceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan kentte, LGS'ye girecek öğrenciler ise sabah erken saatlerde eğitim gördükleri okulların yolunu tuttu.