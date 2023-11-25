Apandisti patlayan rapçi Eypio, ameliyat oldu

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapan rapçi Eypio, hastanelik oldu. Önceki gün sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisti patlayan rapçinin acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

"KISA BİR DİNLENME SONRASI KONSERLERE DEVAM"

Şarkıcının hasta yatağında çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaşılarak "Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz" denildi. Operasyonu başarılı geçen ve hastaneden taburcu olan Eypio, "Arayan, ziyarete gelen herkese teşekkürler. Doktoruma ve sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Ameliyatım iyi geçti ve bugün hastaneden çıktım. Kısa bir dinlenme sonra konserlere devam" ifadelerine yer verildi.