Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı

Antalya kahramanı Mostafa Mohamed'in maçı kurtarmasının arkasındaki öykü, uzun yıllar konuşulacak futbol anılarından biri oldu. Sarı-Kırmızılılar maç için perşembe günü Antalya'ya giderken, koronavirüs testi pozitif çıkan Mısırlı oyuncu İstanbul'da bırakıldı. Ancak kendisine dün sabah saatlerinde hızlı test yapıldı. Test sonucu ikinci kez negatif çıkınca Antalyaspor karşısında forma giyme şansı ortaya çıktı. Terim 10 gündür karantinada olduğu için takımla çalışmayan Mohamed'le bir görüşme yaptı.

"SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Terim, "Nasılsın" diye sordu. Mısırlı golcü de, "Çok iyiyim. Sahada olmak istiyorum" deyince apar topar tarifeli uçağa bindirildi. Son dakika bilet alındığı için Business'ta yer bulunamayınca Muhammed, ekonomide uçarak Antalya'ya getirildi. Hiç vakit kaybedilmeden havalimanından alındı. Takımın kampına getirildi. Maç kadrosuna sokuldu.

3 ŞUT ÇEKTİ, BİRİ GOL OLDU

64'üncü dakikada Emre Akbaba'nın yerine girip 77'de galibiyet golünü atan Muhammed, sadece 10 kez topla buluştu. Ancak 1'si gol 2'si isabetli 3 şut attı. Sadece 1 pas verdi. O da yerini bulmadı. Ancak işi bitirin isim oldu.