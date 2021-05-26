Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi - Son Dakika

Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi

26.05.2021 11:22

Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa dönemi sona eriyor. Sezonun bitmesiyle birlikte tatile çıkan Sosa, apar topar İstanbul'a davet edilirken, Arjantinli futbolcuyla ülkesinin Estudiantes ekibinin ilgilendiği öğrenildi. Sosa'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; kulüpten ayrılmak isteyen Gustavo'ya da yönetim kapıyı gösterdi. İki tecrübeli orta sahanın, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, ligin son döneminde yedek kalan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da Brezilya ve Fransa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Senelik 3 milyon euro civarında maaş alan Gustavo da kulüpten ayrılmak istediğini iletti. Kapı gösterilen Gustavo, yüksek ihtimalle Fenerbahçe'den ayrılacak.

APAR TOPAR İSTANBUL'A ÇAĞRILMIŞTI

Özellikle 35 yaşını da aşmış olan Jose Sosa gibi isimlerin vedaya yakın olduğu belirtildi. Apar topar tatil yaptığı Bodrum'dan İstanbul'a çağrılan ve kulüpte Başkan Ali Koç ile de görüşme yapan Sosa, Arjantin'e dönmeye sıcak bakıyor. Sosa için Estudiantes takımı haber bekliyor. Bu nedenle Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe ile olan son durumunu netleştirmeyi planlıyor.

34 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST

Buna göre her iki futbolcu da 34 maçta oynadı. Sosa, 34 maçta 4 gol 3 asist yaparken, yüzde 84 pas isabeti, 40 şut pası, 35 top kapma ve 40 pas arasıyla göze çarptı.

GUSTAVO 1 GOL, 1 ASİSTTE KALDI

Gustavo da yine 34 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynarken, yüzde 91 pas isabeti, 15 şut pası, 30 top kapma ve 48 pas arasıyla mücadele etti.

Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi

Estudiantes, Fenerbahçe, İstanbul, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi - Son Dakika Spor


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