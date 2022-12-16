Pasaport ve vize süresi dolan Finlandiyalı turist çatıya çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Pasaport ve vize süresi dolan Finlandiyalı turist çatıya çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı

16.12.2022 17:25

Antalya'da pasaport ve vize süresi dolan Finlandiya uyruklu turist, konakladığı apartın çatısına çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İşletmeci Eşref Şimşek, "Yaklaşık 2.5 yıldır bu şahsın yüzünü görmüyorum, odadan çıkmıyordu. Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım" ifadelerini kullandı.

Kaleiçi Tabakhane Sokak'taki bir apart otelde meydana gelen olayda yaklaşık 4 yıldır apart otelde kalan Finlandiya uyruklu 57 yaşındaki Kari Patri Lassi'nin bir süre önce pasaportunun ve vizesinin süresi doldu. Yanında kalan arkadaşı ülkesine dönünce tek başına kalan Lassi'den apart yönetimi bir süre haber alamadı.

Apart işletmecisinin 2.5 yıldır yüzünü görmediği turist çatıdan çıktı

ÇATIYA ÇIKTI, POLİS İKNA ETMEYE BAŞLADI

Odasından çıkmayan Lassi'nin hayatından endişe eden yönetim, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aparta gelen polis, Lassi'nin oda kapısını çalarak, belgelerini göstermesini istedi. Bunun üzerine Lassi, odasının balkonundan çatıya çıktı. Başında kask, elinde bir raket bulunan Lassi'yi polis ekipleri ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Zaman zaman ayağa kalkıp çatıda hareket eden şahıs, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlara bağırdı.

Apart işletmecisinin 2.5 yıldır yüzünü görmediği turist çatıdan çıktı

3 POLİS TARAFINDAN ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Polis çatının ortasına geldiği anda Lassi'yi dalgınlığından faydalanıp etkisiz hale getirdi. 3 polis tarafından çatıdan indirilen Lassi, polis merkezine götürüldü. Tüm ihtiyaçları yanında kalan arkadaşı tarafından karşılanan şahsın yaklaşık 2.5 yıldır odasından çıkmadığı öğrenildi.

Apart işletmecisinin 2.5 yıldır yüzünü görmediği turist çatıdan çıktı

"2.5 YILDIR GÖRMÜYORUM"

Apart işletmecisi Şeref Şimşek, "Bu müşteri 4 yıldır bizde kalıyor. İki erkek arkadaştı bunlar. Arkadaşı bu ayın başında ülkesi Finlandiya'ya döndü, bu kaldı. Yaklaşık 2.5 yıldır bu şahsın yüzünü görmüyordum. Odadan çıkmıyordu. Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım. Gece gündüz kapısını çaldım cevap vermedi. Hiç ses vermedi. Kapının kilidini açıp girdik ve yaşadığını gördük. Bunun vizesi yaklaşık 2.5 yıl geçik. Pasaportunun günü de geçti. Sürekli rahatsızlık veriyor. Oda çöplük olmuş. Gece şarkı söyleyip müşterileri rahatsız ediyordu. Finlandiya uyruklu bu şahıs, ben odadan çıkartamadım. Geri geleceğini zannetmiyorum, hem pasaportunun hem vizesinin günü doldu. Bugün polis pasaportunu görmek isteyince o da balkondan çatıya kaçtı" diye konuştu.

Apart işletmecisinin 2.5 yıldır yüzünü görmediği turist çatıdan çıktı
Kaynak: İHA
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Finlandiya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pasaport ve vize süresi dolan Finlandiyalı turist çatıya çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pasaport ve vize süresi dolan Finlandiyalı turist çatıya çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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