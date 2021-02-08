Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı - Son Dakika

Otelinde temizlik işçisi olarak çalışan kadını müşterileriyle fuhşa zorlayan işletmeci tutuklandı
08.02.2021 12:45
Trabzon'da bir apart otelde temizlikçi işçisi olarak çalışan G.İ. adlı kadını müşterileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan işletme sahibi B.G. tutuklandı.
Pelitli Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri yaralama ihbarı üzerine bir apart otele giderek inceleme başlattı.
FUHŞA ZORLADIĞI ÇALIŞANINI DÖVDÜ
Ekiplerce yapılan çalışmada; apart sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak iş yerinde çalışan G.İ.'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada tokat attığı öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine ekipler işletmeci B.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.G., 'kasten yaralama', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek' suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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