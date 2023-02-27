Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir apart otelin çamaşır kurutma odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Er (35) apart otelin çamaşır kurutma odasında asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Asılı olduğu yerden indirilen Er, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Engin Er, Körfez, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Apart otelin çamaşır kurutma odasında asılı bulundu - Son Dakika

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