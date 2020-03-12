Apart'ta yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apart'ta yangın: 1 ölü - Son Dakika

Apart'ta yangın: 1 ölü

39 dakika önce

Osmaniye'de bir apart'ta çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.

Apart'ta yangın: 1 ölü, System.String[]

Osmaniye'de bir apart'ta çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Fakıuşağı Mahallesi 45012 sokakta bulunan beş katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. N.U. (34) kaldığı daire henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Daireden dışarı çıkamayan N.U. yanarak can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. N.U.'nun cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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