Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi

03.10.2022 14:19
Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 241 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 241 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 58 bin 668 kişi sorgulanırken, aranması olan 63 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 25 Eylül ile 02 Ekim 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 241 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 58 bin 668 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 3 farklı fuhuş olayında 6 kişiye 8 bin 197 TL idari para cezası uygulandı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 2 kişiye adli işlem yapılmıştır.

63 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 63 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 27 adet fişek, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ve 1 adet 18 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildi.

Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 ayrı adreste bulunan 186 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 3 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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