Son Dakika Haberleri: Aparta Uyuşturucu Baskını: 3 Gözaltı

Aparta Uyuşturucu Baskını: 3 Gözaltı

20 dakika önce

Isparta'da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aparta Uyuşturucu Baskını: 3 Gözaltı, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda bugün kent merkezindeki İskender Mahallesi'nde bir aparta operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.K, Y.A. ve D.D. isimli 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 13 parça halinde satışa hazır vaziyette 5.13 gram eroin maddesi, 0.95 gram esrar maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Narkotik polisi, şüphelilerden D.D.'ye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yaparken, şüphelinin daha önce de aynı suçu işleyerek aranması nedeniyle tekrar gözaltına aldığı kaydedildi.

Öte yandan polis, şüpheliler H.K. ve Y.A. hakkında ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan işlem yaparken, adli makamlara sevk edilen zanlıların tutuklandığı bildirildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

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