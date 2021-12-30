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Apartheid ile mücadelenin sembolü Desmond Tutu, Cape Town'da anıldı - Son Dakika

Apartheid ile mücadelenin sembolü Desmond Tutu, Cape Town'da anıldı

30.12.2021 15:14
Apartheid ile mücadelenin sembolü Desmond Tutu, Cape Town'da anıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994'te iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden Nobel Barış Ödüllü aktivist ve din adamı Desmond Tutu'nun anısına farklı dinlerden temsilcilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994'te iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden Nobel Barış Ödüllü aktivist ve din adamı Desmond Tutu'nun anısına farklı dinlerden temsilcilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Cape Town Belediye binasında düzenlenen etkinliğe Hristiyan, Müslüman, Musevi, Hindu, Budist, Brahman ve yerel Afrika dinlerinden temsilcilerin yanı sıra Western Cape eyaleti Başbakanı Alan Winde, Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill Lewis ile Tutu'nun aile üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında farklı dinlerden temsilciler Tutu için dualar okudu.

Müslümanları temsilen etkinlikte konuşan Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Mevlana Abdul Khaliq Allie, Tutu'nun merhametli ve tutkulu kişiliğine vurgu yaparak, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diledi.

Etkinlikte çeşitli Güney Afrikalı sanatçılar Tutu'nun anısına şarkılar söyledi.

Ayrıca şehrin tarihi simgelerinden Belediye Binası, Desmond Tutu'nun anısına mor ışıklarla aydınlatıldı.

Desmond Tutu

Desmond Tutu, 7 Ekim 1932'de Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Klerksdorp kentinde, yoksul bir ailede dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında öğretmenlik yapan Tutu, apartheid rejiminin eğitimde katı ırk ayrımını temel alan "Bantu Eğitim Yasası" nedeniyle görevinden istifa ederek, Hristiyan teolojisi üzerine eğitim aldı ve yüksek lisans tezini de " Batı Afrika'da İslam" konusu üzerine tamamladı.

Tutu, çeşitli kademelerde dini görevlerde bulunduktan sonra 1986 yılında Cape Town'un ilk siyah Başpiskoposu oldu.

Irkçı rejime karşı yürüttüğü faaliyetlerle apartheid karşıtı mücadelenin simge isimlerinden biri haline gelen Tutu, 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Tutu, apartheid rejiminin yıkılmasının ardından, Filistin, Tibet ve Arakan meseleleri başta olmak üzere uluslararası camiada yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı aktif mücadele etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tutu, 26 Aralık'ta Cape Town kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartheid ile mücadelenin sembolü Desmond Tutu, Cape Town'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartheid ile mücadelenin sembolü Desmond Tutu, Cape Town'da anıldı - Son Dakika
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