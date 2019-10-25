Son Dakika Haberleri: Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi
Son Dakika 3. Sayfa Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

1 saat önce

Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izlediANTALYA - Antalya'da, 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında...

Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

ANTALYA - Antalya'da, 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangın vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesindeki 6 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Hikmet Ürek'in yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binanın üst katlarındaki dairelerde etkilendi. Zemin kattaki dükkanlardaki iş yeri sahipleri ürünlerini yangından zarar görmemesi için bölgeden uzaklaştırdı. Binadaki vatandaşlarda dumandan etkilenmemeleri için polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. Film izler gibi itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yangın nedeniyle ara verilen tramvay seferlerin ise 1 saatlik aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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