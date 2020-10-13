Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
13.10.2020 10:25
KIRIKKALE'de 5 katlı apartmanın baca deliğine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KIRIKKALE'de 5 katlı apartmanın baca deliğine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ovacık Mahallesi 577'nci Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan yavru kedi, baca deliğine düştü. İki daire arasındaki baca deliğinde sıkışan kedinin sesini duyan daire sahiplerinden biri, itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen ekipler, önce yavru kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Dairenin içinden geçen baca duvarında delik açan ekipler, kediyi kurtardı. Yavru kedi daha sonra sokağa bırakıldı.
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