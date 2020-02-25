Apartman bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Apartman bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

16 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçe kısmında çıkan ve paniğe neden olan yangın vatandaş ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçe kısmında çıkan ve paniğe neden olan yangın vatandaş ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinköy Mahallesi Kılınç Arslan Caddesi'nde Zülfikar Ötken'e ait 3 katlı apartmanın bahçe kısmında bulunan plastik malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşlar alevlerin ikinci katın balkonunu kapattığını görünce durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar evlerindeki bahçe hortumuyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Kısa süreli paniğin yaşandığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında evde ve bahçede hasara yol açtı.

Ev sahibi Ötken AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeye çöp atılmamasını defalarca uyarmasına rağmen bugün yangının meydana geldiğini belirterek, komşularına ve itfaiye ekiplerine yardım için teşekkür ettiğini söyledi.

Apartman bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:25 Kaynak: AA
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