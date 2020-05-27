Apartman bahçesinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Apartman bahçesinde kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir apartmanın bahçesinde bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın bahçesindeki ağaçların arasında bir kadının yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yerine gelen kadının yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kadının nasıl öldüğünün araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.