Apartman bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilin apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu anne ile oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Mehtap Caddesi'nde, Çınar Çibuk (36) yönetimindeki 06 BJT 206 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, bir apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Çınar ile oğlu Yusuf Çibuk'u (11) çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.