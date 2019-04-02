Son Dakika Haberleri: Apartman Bodrumunda Ceset Bulundu

Apartman Bodrumunda Ceset Bulundu

43 dakika önce

Malatya'da bir apartmanın bodrum katında bir erkek cesedi bulundu.

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Malatya'da bir apartmanın bodrum katında bir erkek cesedi bulundu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamikoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katının arka kapı girişi önünde kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye 112 ekibi de istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bölgede ve cesedin üzerinde inceleme yapan ekipler şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Malatya Adli Kurumu Tıp morguna kaldırdı. Şahsın kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:11 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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