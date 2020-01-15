Apartman boşluğuna atılan çöplerden bıkan çift suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın boşluğuna çöp atılmasına tepki gösteren çift, savcılığa suç duyurunda bulundu.



Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak'ta 5 katlı apartmanın en alt katında ikamet eden Fevzi ve Fatma Salman çifti, apartman boşluğuna atılan çöplere isyan etti. Başkaları tarafından atılan çöpleri daha önce temizlediklerini ancak tekrarlanması nedeniyle usandıklarını ifade eden çift, konuyu üst makamlara taşıyacaklarını dile getirdi. Apartman boşluğuna atılan çöplerin ağır koku yaydığını ifade eden Fatma Salman, "Her taraf pislik içinde, nefes alamıyoruz. Koku yüzünden evde pencereyi bile açamıyorum. Camı açsam toz, toprak evin içine geliyor. Ben temizliyorum, onlar atıyor. Bıktık yani. Apartman sakinlerinden ricamız çöplerini hava boşluğuna atmasınlar. Başka bir şey istemiyoruz ve sadece insanca yaşamak istiyoruz" dedi.



Fevzi Salman ise, "Bu çöpler buraya atıldıkça sağlımızı da tehlikeye atıyor. Biz insan değil miyiz? Yeter artık, atmasınlar bu çöpleri apartman boşluğuna. Biz bu pisliği çekmek zorunda mıyız?" diyerek sitem etti.



Fevzi Salman ve eşi, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek çöp atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. - TEKİRDAĞ