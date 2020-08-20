Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti - Son Dakika

Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

Apartman boşluğuna atlayarak intihar ettiİZMİR'in Buca ilçesinde adliyede katip olan Kadir Ç. (31), evinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.

Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde adliyede katip olan Kadir Ç. (31), evinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atladı. Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 08:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti - Son Dakika
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