Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fatih Mahallesi Uçar Sitesi'nde yaşayan ailenin zeytin isimli kedisi kayboldu. Havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan aile, mahsur kalan kediyi kendi imkanları ile kurtarmak için çaba sarf etti. Kedilerini kendi imkanlarıyla çıkaramayan aile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerinden ilk etapta korkan kedi, itfaiye tarafından balyoz yardımıyla duvar kırılarak mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, aileye teslim edildi. - ÇORUM

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