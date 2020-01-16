Apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı - Son Dakika

Apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı

6 saat önce

Kırklareli'nde bir apartmanın hava boşluğuna düşerek mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırklareli'nde bir apartmanın hava boşluğuna düşerek mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bademlik Mahallesi İnci Sokak'ta bir apartmanın hava boşluğuna kuzunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler merdiven yardımıyla yaklaşık 5 metre aşağıda mahsur kalan kuzuyu kurtararak, sahibine teslim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her canlıya hizmet ettiklerini bildirdi.

Kesimoğlu, kuzunun kurtarılmasında emeği geçen personeline ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı

Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor
2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
20:07 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
20:05 Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı - Son Dakika
20:02 Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
20:01 "Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri" - Son Dakika
20:00 İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartman boşluğuna düşen kuzu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]