Apartman boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı
11 dakika önce
Karabük'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:40 Kaynak: AA
'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğunda çırpınan güvercini gören Cemil Erdoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından apartman boşluğundan güvercini kurtardı.
Güvercin doğaya salındı.
AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi
Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu
Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı