Apartman boşluğuna uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile çarpışan başka bir otomobil apartman boşluğuna uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Demirci (23) yönetimindeki 67 UD 750 plakalı otomobil, Serap Danışmaz'ın kullandığı 67 SK 594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil, demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metreden apartman boşluğuna düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü Hakan Demirci ile yolcular A.B.K. (19) M.M.T. (16) ve E.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Hakan Demirci, yolda ilerledikleri sırada diğer otomobilin dönüş yaparak çarpması üzerine yoldan çıktıklarını ve apartman boşluğuna uçtuklarını söyledi.Otomobil sürücülerinden Serap Danışmaz ise alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.