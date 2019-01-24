Son Dakika Haberleri: Apartman Boşluğunda Çıkan Yangın Korkuttu

Apartman Boşluğunda Çıkan Yangın Korkuttu

41 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Apartman Boşluğunda Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman boşluğunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Apartmanın içerisinde dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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