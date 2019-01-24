Apartman Boşluğunda Çıkan Yangın Korkuttu
41 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Yangın, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman boşluğunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Apartmanın içerisinde dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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