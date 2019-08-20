Son Dakika Haberleri: Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı - KIRKLARELİ
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Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı - KIRKLARELİ

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın boşluğunda yakalanan 60 yarasa yavrusu doğaya salındı.

Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı - KIRKLARELİ, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın boşluğunda yakalanan 60 yarasa yavrusu doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, Arda Caddesi'ndeki bir binanın sakinleri apartmanlarının boşluğunda yuvalanan yarasaların olduğunu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, boşluğun tavanındaki 60 yavru yarasayı file yardımıyla topladı. Yarasalar daha sonra doğaya bırakıldı.
Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:19 Kaynak: AA
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