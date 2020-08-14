Apartman boşluğundaki eski eşyalar yandı, balkona çıkanlar kurtarıldı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, merdiven boşluğundaki eski eşyalar yanınca apartmanda yaşayanlar, korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri balkonlara çıkan kişileri itfaiye merdiveniyle indirirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Derince Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'nde bulunan apartmanın merdiven boşluğuna bırakılan eski eşyalar, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yandı. 4 katlı apartman dumanlarla kaplanırken, itfaiyeye haber verildi. Apartmanda üst katlarda yaşayanlar balkonlara çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonlara çıkan 3'ü çocuk 6 kişiyi itfaiye merdiveni ile indirdi. Ekipler, merdiven boşluğunda yanan eşyaları kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kardeşe, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, Güldeste B. ise kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.